Mondelez во II квартале увеличила выручку на 7,7%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, во втором квартале 2025 годп зафиксировала рост чистой прибыли и выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании выросла до $641 млн, или $0,49 на акцию, против $601 млн, или $0,45 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль тем временем составила 73 цента в расчете на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, на уровне 68 центов на акцию.

Выручка Mondelez увеличилась на 7,7%, до $8,98 млрд, с $8,34 млрд, при консенсус-прогнозе на уровне $8,84 млрд. В органическом выражении показатель вырос на 5,6%.

Компания по-прежнему ожидает органического роста выручки в текущем году примерно на 5% и увеличения скорректированной прибыли на акцию примерно на 10%.

Кроме того, она анонсировала увеличение квартальных дивидендов на 6%, до 50 центов на акцию класса "А". Выплаты начнутся 14 октября, закрытие реестра акционеров назначено на 30 сентября.

С начала 2025 года капитализация Mondelez повысилась на 16,7%, до $90,3 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 8,3%.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.