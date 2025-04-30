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Mondelez в I квартале сократила чистую прибыль в 3,5 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, в первом квартале 2025 года зафиксировала снижение чистой прибыли в 3,5 раза, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка оказалась в целом на уровне прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте упала до $402 млн, или $0,31 в расчете на акцию, по сравнению с $1,41 млрд, или $1,04 на акцию, за тот же период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 74 цента в расчете на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 66 центов на акцию.

Выручка Mondelez увеличилась на 0,2% до $9,31 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $9,32 млрд. В органическом выражении показатель вырос на 3,1%.

В Европе продажи повысились на 5,4%, в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке - на 3,4%. Тем временем в Латинской Америке продажи упали на 8,8%, в Северной Америке - на 4,1%.

В прошлом квартале компания вернула акционерам $2,1 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа собственных акций.

Компания подтвердила годовой прогноз, предусматривающий органический рост выручки в текущем году на уровне около 5% и снижение скорректированной прибыли на акцию примерно на 10% из-за скачка цен на какао-бобы.

Акции Mondelez на дополнительных торгах во вторник подорожали на 1,9%. Капитализация компании с начала года выросла на 10% до $85 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 5,5%.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Mondelez Mondelez International
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