Нацбанк Казахстана начал валютные интервенции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана начал валютные интервенции, сообщила пресс-служба макрорегулятора.

"В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный Банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций", - говорится в сообщении.

На какую сумму были проведены интервенции, Нацбанк не сообщил.

Курс тенге на торгах 30 июля достигал отметки 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. По информации Нацбанка, базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают $70 США за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США. "В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты", - пояснил Нацбанк.

Кроме того, Национальный банк подтвердил свою готовность оперативно принимать меры для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса.

Национальный банк Казахстана в последний раз проводил валютные интервенции в декабре 2024 года на $307,6 млн.

Премьер Олжас Бектенов 15 июля заявил в правительстве, что в бюджет 2026 года заложен курс доллара на уровне 540 тенге при цене нефти $60 и что "предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет". На тот момент официальный курс тенге/доллар составлял 524,24 тенге/$1. Однако уже 17 июля курс тенге достиг исторического минимума, ослабнув до 532,74 тенге/ $1, и затем продолжил обновлять свой "антирекорд". 24 июля тенге опустился до уровня 540 тенге/$1, достигнув заложенного в бюджет-2026 год показателя.

На минувших выходных глава Нацбанка Тимур Сулейменов, что финрегулятор пока не планирует проводить интервенции в поддержку тенге, поскольку спекулятивной активности на валютных торгах не наблюдается. По его словам, на курс нацвалюты в настоящее время также давит повышенный спрос на доллары в рамках периода освоения бюджетных средств для крупных инфраструктурных проектов, и, как следствие, рост импорта, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос.

Официальный курс на 30 июля - 542,03 тенге/$1.