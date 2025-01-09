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Нацбанк Казахстана в декабре снизил интервенции в поддержку тенге

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана в декабре 2024 года провел валютные интервенции на $307,6 млн, сообщила пресс-служба регулятора.

Как отметила пресс-служба, на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.

"В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил $307,6 млн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, практику проведения валютных интервенций Нацбанк Казахстана возобновил во второй половине ноября 2024 года впервые после долгого перерыва (с февраля-марта 2022 года). В ноябре центробанк провел валютные интервенции на $1 млрд. Регулятор отмечал, что на казахстанском валютном рынке наблюдался повышенный спрос на инвалюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления курсом психологически важного уровня в 500 тенге/$1.

При этом центробанк не планировал проводить интервенции до конца 2024 года, если не будет резких изменений на валютном рынке. "(...) если не будет резких изменений, если не будет спекулятивных, необоснованных фундаментальными или рыночными факторами скачков, мы не планируем интервенции. Мы делаем это только в крайнем случае", - заявил председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов в конце ноября.

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