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Нацбанк Казахстана не сможет по поручению Токаева довести инфляцию в 2025 году до 4%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана не сможет выполнить поручение президента Касым-Жомарта Токаева довести инфляцию до 3-4% к 2025 году, заявил на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

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Токаев дал такое поручение Нацбанку в 2022 году.

"Как вы видите, внешние и внутренние факторы меняются. Поэтому, конечно, на сегодняшний день сказать, что доведем инфляцию в следующем году до 4%, невозможно, это надо признать. Потому что изменился курс доллара (. . .) , сформировались и другие внутренние и внешние факторы", - ответил Сулейменов на вопрос о текущем статусе выполнения данного поручения.

"Поэтому мы прогнозируем в следующем году (инфляцию на уровне - ИФ) 7% и убеждены, что доведем инфляцию до 5% в 2026 году", - добавил он.

ЦБ Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции по итогам 2024 года в сторону повышения до 8-9% против ожидавшихся ранее 7,5-9,5%. В 2025 году рост цен составит 6,5-8,5% вместо предполагавшихся в августе 5,5-7,5%, а по итогам 2026 года - 5% (августовский прогноз - 5-7%).

Целевым ориентиром денежно-кредитной политики с 2023 года является поддержание годовой инфляции в стране вблизи 5% в среднесрочном периоде.

Нацбанк Казахстана Казахстан Тимур Сулейменов Касым-Жомарт Токаев
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