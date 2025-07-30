Поиск

Фармацевтическая GSK улучшила прогноз на 2025 год на фоне роста квартальной выручки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) во втором квартале 2025 года увеличила выручку на 1,4% и улучшила прогноз на весь 2025 год.

В апреле-июне выручка компании составила 7,986 млрд фунтов ($10,7 млрд) против 7,88 млрд фунтов годом ранее. В том числе в Европе она повысилась на 10% (до 1,8 млрд фунтов). При этом в США было зафиксировано сокращение на 1% (до 4,1 млрд фунтов), в других регионах - 2% (до 2 млрд фунтов).

Доходы от продажи вакцин повысилась на 5%, препаратов для лечения ВИЧ - на 7%, онкологических препаратов - на 36%.

Общий объем выручки без учета изменения курсов обмена валюты повысился на 6%.

Аналитики в среднем оценивали выручку в 7,8 млрд фунтов, согласно представленному самой компанией консенсус-прогнозу.

Скорректированная операционная прибыль GSK увеличилась на 5% - до 2,631 млрд фунтов. Эксперты ожидали 2,47 млрд фунтов.

Компания выплатит за второй квартал дивиденды в размере 16 пенсов на акцию. В целом за текущий год размер выплат составит 64 пенса, сообщается в отчетности.

GSK заявила, что в 2025 году темпы роста выручки без учета колебаний валютных курсов и скорректированной операционной прибыли будут находиться у верхней границы ранее озвученного прогноза - соответственно 3-5% и 6-8%.

GSK Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил размер госпошлин за лицензии на торговлю табаком

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

После переговоров США и КНР решение об отсрочке пошлин будет принимать Трамп

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });