Фармацевтическая GSK улучшила прогноз на 2025 год на фоне роста квартальной выручки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) во втором квартале 2025 года увеличила выручку на 1,4% и улучшила прогноз на весь 2025 год.

В апреле-июне выручка компании составила 7,986 млрд фунтов ($10,7 млрд) против 7,88 млрд фунтов годом ранее. В том числе в Европе она повысилась на 10% (до 1,8 млрд фунтов). При этом в США было зафиксировано сокращение на 1% (до 4,1 млрд фунтов), в других регионах - 2% (до 2 млрд фунтов).

Доходы от продажи вакцин повысилась на 5%, препаратов для лечения ВИЧ - на 7%, онкологических препаратов - на 36%.

Общий объем выручки без учета изменения курсов обмена валюты повысился на 6%.

Аналитики в среднем оценивали выручку в 7,8 млрд фунтов, согласно представленному самой компанией консенсус-прогнозу.

Скорректированная операционная прибыль GSK увеличилась на 5% - до 2,631 млрд фунтов. Эксперты ожидали 2,47 млрд фунтов.

Компания выплатит за второй квартал дивиденды в размере 16 пенсов на акцию. В целом за текущий год размер выплат составит 64 пенса, сообщается в отчетности.

GSK заявила, что в 2025 году темпы роста выручки без учета колебаний валютных курсов и скорректированной операционной прибыли будут находиться у верхней границы ранее озвученного прогноза - соответственно 3-5% и 6-8%.