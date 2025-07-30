Поиск

Глава Минсельхоза прогнозирует рост сбора яблок в 2025 году до 1,9 млн тонн

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году может увеличить сбор яблок до 1,9 млн тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут во время рабочей поездки в Тамбовскую область.

"Ожидаем хороший урожай яблок в центре и Поволжье, в целом (по России - ИФ) ожидаем урожай на уровне 1,9 млн тонн, по плодам и ягодам - больше 2 млн тонн", - сказала она.

В 2024 году сбор яблок составил 1,7 млн тонн.

Министр напомнила, что в соответствии с доктриной продбезопасности индикатор самообеспеченности плодами и ягодами составляет 60%. Урожай этого года позволит повысить данный показатель. "По прошлому году мы сделали чуть больше 41%, в этом году ожидаем, что мы выйдем на уровень 45%", - прогнозирует министр.

По ее словам, в развитии отрасли большую роль играют меры господдержки. "В связи с тем, что нам надо достичь самообеспеченности по яблокам к 2028 году по указанию президента, мы увеличили объем поддержки на закладку садов до 7,5 млрд рублей", - сообщила он, подчеркнув, что приоритет будет отдаваться интенсивным садам.

Оксана Лут Минсельхоз Поволжье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Вкусвилл" устранил сбой в работе сайта и мобильного приложения

Полугодовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ упала на 15%

Трамп назвал 1 августа последней датой для заключения торговых соглашений с США

Минфин предложил размер госпошлин за лицензии на торговлю табаком

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });