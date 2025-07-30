Глава Минсельхоза прогнозирует рост сбора яблок в 2025 году до 1,9 млн тонн

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году может увеличить сбор яблок до 1,9 млн тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут во время рабочей поездки в Тамбовскую область.

"Ожидаем хороший урожай яблок в центре и Поволжье, в целом (по России - ИФ) ожидаем урожай на уровне 1,9 млн тонн, по плодам и ягодам - больше 2 млн тонн", - сказала она.

В 2024 году сбор яблок составил 1,7 млн тонн.

Министр напомнила, что в соответствии с доктриной продбезопасности индикатор самообеспеченности плодами и ягодами составляет 60%. Урожай этого года позволит повысить данный показатель. "По прошлому году мы сделали чуть больше 41%, в этом году ожидаем, что мы выйдем на уровень 45%", - прогнозирует министр.

По ее словам, в развитии отрасли большую роль играют меры господдержки. "В связи с тем, что нам надо достичь самообеспеченности по яблокам к 2028 году по указанию президента, мы увеличили объем поддержки на закладку садов до 7,5 млрд рублей", - сообщила он, подчеркнув, что приоритет будет отдаваться интенсивным садам.