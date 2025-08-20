Поиск

В Великобритании сотрудники Airbus планируют десять дней забастовок в сентябре

Unite Airbus

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании несколько тысяч работников аэрокосмической корпорации Airbus в сентябре планируют несколько забастовок общей продолжительностью десять дней с требованием повышения заработной платы, объявил их профсоюз.

Профсоюз Unite, представляющий более 3 тысяч сборщиков и инженеров Airbus, планирует протестные действия 2-3 сентября, 10-11 сентября. Другие даты забастовок во второй половине месяца пока не определены. За проведение забастовки высказались 90% принявших участие в голосовании членов профсоюза. Она состоится, если авиапроизводитель не предложит повысить зарплаты.

По данным Unite, протестные мероприятия могут нарушить производство крыльев для коммерческих и военных самолетов Airbus и задержать поставки.

В Airbus заявили, что "в настоящее время не обеспокоены влиянием на поставки в конце года", сообщает Reuters. Авиапроизводитель также заявил, что сделал предложение о "конкурентоспособной и справедливой" оплате труда в 2025 году после предыдущих повышений заработной платы более чем на 20% за последние три года, а также о выплате в апреле премии в размере более 2,6 тысячи фунтов стерлингов ($3,6 тысячи).

"Нашим приоритетом остается поиск совместно с профсоюзом решения, которое обеспечит долгосрочную конкурентоспособность и успех Airbus в Великобритании", - заявила региональный менеджер Airbus по коммерческой авиации Сью Партридж.

Профсоюз Unite заявил, что запросил у компании предложения о заработной плате, учитывающее повышение инфляции и стоимости жизни. Согласно опубликованным ранее в среду данным, потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 3,8% - максимальный подъем за 18 месяцев.

"Airbus генерирует миллиардную прибыль. Работники заслуживают справедливого обращения, - заявила генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм. - Наши члены просто ищут справедливости, а не поблажек".

Airbus планирует по итогам 2025 года поставить клиентам 820 самолетов, что на 7% больше прошлогоднего показателя.

Airbus Великобритания Unite
