Dow Jones и S&P 500 завершили торги в минусе на итогах заседания ФРС, Nasdaq вырос

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду в минусе на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Nasdaq Composite вырос.

Американский ЦБ сохранил базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам заседания в среду. Два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - проголосовали против этого решения, они предпочли бы понизить ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции не показал склонности к уменьшению ставки в сентябре, отмечает The Wall Street Journal. ФРС не делает прогнозов в отношении следующего заседания, поскольку не принимает решения заблаговременно и основывается на оценке статданных. До сентябрьского заседания Федрезерву предстоит оценить широкий круг экономической статистики, сказал Пауэлл.

Он отметил, что американский рынок труда остается сильным, и регулятор не видит сигналов его ослабления, в то время как инфляция по-прежнему выше целевого показателя ФРС в 2%. Такая "экономическая ситуация требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики в данный момент", заявил Пауэлл.

Предварительные данные министерства торговли США, обнародованные в среду, показали более существенный, чем ожидалось, подъем американского ВВП во втором квартале. Экономика страны выросла на 3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение ВВП на 2,4%, по данным Trading Economics. В первом квартале экономика США снизилась на 0,5%.

Кроме того, отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с марта рост числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 104 тыс. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 75 тыс. В июне он снизился на 23 тыс.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг торговых пошлин США, ожидая новостей относительно хода переговоров страны с Канадой, Мексикой и Южной Кореей. Дедлайн для вступления в силу новых пошлин для стран, не заключивших соглашение со Штатами, наступает в пятницу, и Трамп заявил, что не намерен переносить его. В среду американский президент объявил о введении пошлин в 25% для Индии с 1 августа.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции 3M Co. (SPB: MMM) (-3,4%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (-2,4%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (-2,2%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-2,1%). В то же время заметно подорожали бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+2,1%) и UnitedHealth Inc. (+1,9%).

Капитализация Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подскочила на 13,4%. Выручка производителя мотоциклов во втором квартале оказалась лучше прогнозов рынка. Кроме того, компания заключила соглашение о партнерстве с KKR и PIMCO, в рамках которого ее финансовое подразделение продаст партнерам кредитные требования на сумму свыше $5 млрд.

Рыночная стоимость производителя шоколада Hershey Co. (SPB: HSY), квартальная выручка которого также превзошла прогнозы, увеличилась на 1,4%.

Цена акций Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) опустилась на 0,3%. Производитель продуктов питания завершил второй финквартал с чистым убытком, списав стоимость активов на $9,3 млрд.

Бумаги Altria Group (SPB: MO) подорожали на 3,6%. Одна из крупнейших табачных компаний мира сократила чистую прибыль в прошедшем квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 171,71 пункта (0,38%) и составил 44461,28 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 7,96 пункта (0,12%) - до 6362,9 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 31,38 пункта (0,15%), составив 21129,67 пункта.