Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия и страны Африки продолжают работу по снижению торговых барьеров и устранению законодательных пробелов в области защиты инвестиций и таможенного регулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По линии соответствующих органов власти продолжается работа по устранению торговых барьеров, заполнению пробелов в двусторонней нормативно-правовой базе, в том числе в сфере налогообложения, защиты инвестиций, таможенного, антимонопольного регулирования", - сказал он в субботу на пленарном заседании министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

По словам министра, для обеспечения стабильных торгово-экономических операций и защиты инвестиций Россия считает важным наладить устойчивые, надежные механизмы расчетов в национальных валютах.

"Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего, 2025, этот показатель вырос до 84%", - пояснил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров отметил российско-африканское сотрудничество в области энергетики, в том числе, атомной, а также взаимодействие в сфере продовольственной безопасности. "Осуществляем поставки удобрений, дизельного топлива, в том числе на гуманитарной основе, в целый ряд государств Африки", - сказал глава МИД РФ.

Как указал Лавров, Россия готова делиться со странами Африки технологиями и компетенциями для обеспечения продовольственного суверенитета.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.



