Поиск

Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия и страны Африки продолжают работу по снижению торговых барьеров и устранению законодательных пробелов в области защиты инвестиций и таможенного регулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По линии соответствующих органов власти продолжается работа по устранению торговых барьеров, заполнению пробелов в двусторонней нормативно-правовой базе, в том числе в сфере налогообложения, защиты инвестиций, таможенного, антимонопольного регулирования", - сказал он в субботу на пленарном заседании министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

По словам министра, для обеспечения стабильных торгово-экономических операций и защиты инвестиций Россия считает важным наладить устойчивые, надежные механизмы расчетов в национальных валютах.

В РоссииЛавров отметил, что РФ нацелена на раскрытие потенциала сотрудничества с АфрикойЧитать подробнее

"Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего, 2025, этот показатель вырос до 84%", - пояснил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров отметил российско-африканское сотрудничество в области энергетики, в том числе, атомной, а также взаимодействие в сфере продовольственной безопасности. "Осуществляем поставки удобрений, дизельного топлива, в том числе на гуманитарной основе, в целый ряд государств Африки", - сказал глава МИД РФ.

Как указал Лавров, Россия готова делиться со странами Африки технологиями и компетенциями для обеспечения продовольственного суверенитета.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.


МИД РФ Сергей Лавров Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 20 декабря

Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

 Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Лавров отметил, что РФ нацелена на раскрытие потенциала сотрудничества с Африкой

Шесть человек погибли в аварии с участием автобуса в Омской области

 Шесть человек погибли в аварии с участием автобуса в Омской области

Правительство РФ установило квоту в 200 тыс. т на экспорт риса в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 27 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

Силы ПВО в течение трех часов уничтожили 36 украинских БПЛА

Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

 Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

Что произошло за день: пятница, 19 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7932 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2495 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });