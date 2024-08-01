Meta увеличила чистую прибыль во II квартале в 1,7 раза - лучше прогноза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) увеличила чистую прибыль во втором квартале 2024 года в 1,7 раза, выручку - на 22%.

Как говорится в пресс-релизе Meta, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $13,47 млрд, или $5,16 на акцию, по сравнению с $7,79 млрд, или $2,98 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,8 на акцию.

Выручка увеличилась до $39,07 млрд с $32 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $38,3 млрд. На долю рекламных доходов пришлось 98% выручки.

Количество просмотров рекламных сообщений в приложениях Meta выросло на 10%, средние расценки на рекламу - также на 10%.

Среднее число ежедневно активных пользователей (daily active people, DAP) в сервисах компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) на конец марта составило 3,27 млрд, что на 7% выше показателя годом ранее.

Согласно прогнозу Meta, в третьем квартале ее выручка составит $38,5-41 млрд. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя равняется $38,3 млрд.

Компания повысила прогноз минимальных капиталовложений на 2024 год до $37 млрд с $35 млрд. Верхняя граница прогноза сохраняется на уровне $40 млрд. В минувшем квартале капиталовложения Meta составили $8,47 млрд, что на 33,4% больше, чем годом ранее.

Компания выкупила собственные акции на сумму $6,32 млрд и выплатила $1,27 млрд в виде дивидендов в минувшем квартале.

Бумаги Meta подорожали на 7,2% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности. С начала текущего года их стоимость выросла на 34%.