В ВТБ заявили, что заинтересованы в повторении дивидендного сюрприза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ВТБ постарается сделать все возможное для выплаты дивидендов за 2025 год, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Менеджмент банка ВТБ заинтересован в том, чтобы выплата "дивидендного сюрприза" в 2025 году за 2024 год была не единичным фактором. Можно говорить о намерении, о желании, о том, что мы постараемся делать все возможное, от нас зависящее", - сообщил Пьянов в эфире РБК.

Он отметил, что основным параметром, определяющим размер дивидендов в 2026 году за 2025 год, является чистая прибыль 2025 года.

ВТБ ранее повысил прогноз по чистой прибыли на этот год до около 500 млрд рублей с прежних ожиданий в 430 млрд рублей.

"Мы не корректируем нашу базу для дивидендов ни на какие факторы, то есть стараемся выплатить дивиденды ровно как половина той чистой прибыли, которую мы заработали за предыдущий год. Но есть в банковском бизнесе одна особенность. Ни менеджмент не вправе предлагать, ни наблюдательный совет не вправе одобрять тот размер дивидендов, который приведет в момент выплаты к нарушению нормативов банковских. И регуляторика, то есть банковское регулирование 2026 года, является, наверное, основополагающим элементом, который может повлиять на это желание в негативную сторону. Это единственный негативный фактор", - отметил Пьянов.

Ранее сообщалось, что акционеры ВТБ утвердили дивиденды за 2024 год в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию. Банк планирует выплатить 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей.

Размер выплат на одну привилегированную акцию первого типа составит 0,002654 рубля, на одну привилегированную акцию второго типа - 0,026540 рубля. Совокупный объем выплат по "префам" за 2024 год составит 138,4 млрд рублей.

Государство, владеющее долей в 61,8% через обыкновенные и привилегированные акции ВТБ, получит от банка в виде дивидендов 223,2 млрд рублей. Ожидается, что эта сумма пойдет на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которая находится в доверительном управлении банка.

В последний раз банк платил дивиденды по итогам 2020 года, выплатив 32,74 млрд рублей, из которых 18,15 млрд рублей - на обыкновенные акции.

Контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.