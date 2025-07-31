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BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%
Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель BMW AG во втором квартале 2025 года сократил чистую прибыль на 32% - до 1,842 млрд евро по сравнению с 2,705 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) упала на 31% и составила 2,661 млрд евро. Маржа EBIT уменьшилась до 7,7% с 10,5%.

Выручка снизилась на 8,2% - до 33,927 млрд евро.

Ухудшение финансовых показателей обусловлено в том числе неблагоприятными изменениями валютных курсов и сокращением продаж в Китае.

Представленный самой компанией консенсус-прогноз аналитиков предполагал EBIT на уровне 2,64 млрд евро, выручку - 36 млрд евро.

Поставки автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce в минувшем квартале выросли на 0,4% и достигли 621 477. Доля электромобилей в общем объеме продаж поднялась до 17,9% с 17,4% годом ранее.

Продажи мотоциклов BMW снизились на 8% - до 61,3 тыс. единиц.

EBIT автомобильного сегмента во втором квартале упала более чем на 40% и составила 1,6 млрд евро. Маржа автомобильного сегмента - основной показатель рентабельности операций BMW - опустилась до 5,4% против 8,4% годом ранее. Эксперты прогнозировали 5,5%.

Автопроизводитель по-прежнему ожидает маржу EBIT в автомобильном сегменте в диапазоне 5-7% в этом году (по сравнению с 6,3% в 2024 году). При этом ожидается, что доналоговая прибыль останется примерно на прошлогоднем уровне (10,97 млрд евро).

BMW планирует, что поставки автомобилей и мотоциклов незначительно вырастут в этом году.

BMW Rolls-Royce Китай Германия
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