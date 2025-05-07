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BMW в I квартале снизил чистую прибыль на 26%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG в первом квартале сократил чистую прибыль на 26,4% - до 2,173 млрд евро по сравнению с 2,951 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) упала на 22,5% и составила 3,142 млрд евро. Маржа EBIT уменьшилась до 9,2% с 11,4%.

Выручка снизилась на 7,8% - до 33,758 млрд евро.

Представленный самой компанией консенсус-прогноз аналитиков предполагал EBIT на уровне 2,8 млрд евро, выручку - 35,26 млрд евро.

Продажи автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce в минувшем квартале сократились на 1,4% и составили 586 117. При этом реализация электромобилей подскочила на 32,4% - до 109 513, в результате чего их доля в общем объеме продаж поднялась до 18,7% с 13,9% годом ранее.

Продажи мотоциклов BMW снизились на 3,9% - до 44 609 единиц.

EBIT автомобильного сегмента в первом квартале упала на 25,3% и составила 2,024 млрд евро (при ожидавшихся 1,95 млрд евро). Маржа автомобильного сегмента - основной показатель рентабельности операций BMW - опустилась до 6,9% против 8,8% годом ранее.

Автопроизводитель по-прежнему прогнозирует маржу EBIT в автомобильном сегменте в диапазоне 5-7% в 2025 году. При этом ожидается, что доналоговая прибыль останется примерно на прошлогоднем уровне (10,97 млрд евро).

BMW планирует, что поставки автомобилей и мотоциклов незначительно вырастут в этом году.

Котировки акций BMW повышаются на 3,2% в ходе торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 2,2% (до 46,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил почти 17%.

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