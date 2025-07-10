BMW увеличила продажи во втором квартале на 0,4%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) увеличил продажи во втором квартале на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 621,271 тыс. единиц.

Как говорится в сообщении BMW, продажи в Европе выросли на 10,1%, в том числе, в Германии - на 7,8%, в США - на 1,4%. Реализация автомобилей группы в Азии уменьшилась на 10,1%, в том числе, в Китае - на 13,7%.

Продажи бренда BMW во втором квартале сократились на 2,6%, MINI - подскочили на 33,1%, Rolls-Royce - повысились на 9,4%.

С начала текущего года продажи группы уменьшились на 0,5% до 1,207 млн автомобилей.

Реализация электрифицированных автомобилей во втором квартале увеличилась на 10,2% (до 161,462 тыс. единиц), в первом полугодии - на 18,5% (318,949 тыс. единиц).

Акции BMW AG прибавляют в цене 0,8% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,6%.