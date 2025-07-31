Mastercard увеличила чистую прибыль во II квартале на 14%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 14%, выручку - на 17%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

В апреле-июне чистая прибыль Mastercard составила $3,7 млрд против $3,26 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $4,07 с $3,5.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,15 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $4,03 на акцию.

Квартальная выручка Mastercard составила $8,13 млрд по сравнению с $6,96 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $7,93 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт Mastercard по всему миру в минувшем квартале вырос на 9%, до $2,6 трлн, объем трансграничных сделок увеличился на 15%.

Во втором квартале компания выкупила 4,2 млн собственных акций на общую сумму $2,3 млрд и выплатила $691 млн в виде дивидендов.