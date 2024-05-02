Mastercard увеличила выручку в I квартале на 10%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, а выручка совпала с ожиданиями.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $3,01 млрд, или $3,22 на акцию, по сравнению с $2,36 млрд, или $2,47 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $3,31 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,25 на акцию.

Выручка повысилась на 10%, до $6,35 млрд с $5,75 млрд годом ранее, совпав с ожиданиями экспертов.

Общий объем платежей с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале на 10% в долларовом выражении, объем трансграничных сделок увеличился на 18%.

Во втором квартале компания ожидает роста выручки на 8-9% (high end of high-single digits).

С начала года капитализация компании выросла на 3,65%, до $412,4 млрд.