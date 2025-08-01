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"Восьмерка" ОПЕК+ обсудит необходимость наращивания нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран-добровольцев ОПЕК+ обсудят целесообразность наращивания квот по добыче нефти на оставшиеся из принятых ограничений 548 тысяч баррелей в сутки.

В 2023 году эти страны добровольно к своим квотам в рамках всего альянса ОПЕК+ дополнительно снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, а в конце 2024 года было принято решение об увеличении референтного уровня производства для ОАЭ на 300 тыс. б/с.

Начиная с апреля 2025 года страны разворачивают эти ограничения: в апреле - 138 тыс. б/с, в мае-июне-июне - на 411 тыс. б/с каждый месяц, в августе - на 548 тыс. б/с. Таким образом, оставшийся объем ограничений составляет 548 тыс. б/с.

Ранее источники "Интерфакса" не исключали, что в сентябре страны примут решение о снятии последней порции ограничений и увеличат квоты по добыче на 548 тыс. б/с.

Однако, пока не ясно, какое решение может быть принято, говорят собеседники агентства в пятницу.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак посетил Эр-Рияд и обсудил со своим визави, министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом, ситуацию на нефтяном рынке.

Восемь стран также имеют ограничения в 1,65 млн б/с, которые действуют до конца 2026 года.

По словам источников "Интерфакса", пока нет ясности о судьбе этих ограничений.

ОПЕК+ нефть
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