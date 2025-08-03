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"Восьмерка" ОПЕК+ начала встречу по обсуждению плана добычи нефти на сентябрь

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, начали встречу по обсуждению плана производства на сентябрь, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Источники агентства в пятницу говорили, что один из вариантов - очередное увеличение нефтедобычи на 548 тысяч баррелей в сутки (б/с). Накануне Bloomberg со ссылкой на неназванного делегата сообщил, что принципиальное согласие для этого шага среди участников "восьмерки" уже достигнуто.

Экономика"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/сЧитать подробнее

Если решение о наращивании добычи на 548 тыс. б/с будет утверждено, то это ознаменует полное погашение пакета добровольных сокращений в 2,2 млн б/с. Кроме того, в квотах будет учтено увеличение референтного уровня нефтепроизводства для ОАЭ на 300 тыс. б/с.

"Восьмерка" ОПЕК+ имеет еще один пакет ограничений в 1,65 млн б/с, который действует до конца 2026 года. По словам источников "Интерфакса", пока нет ясности о судьбе этих ограничений.

В число стран добровольцев ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.

В середине недели вице-премьер РФ Александр Новак посетил Эр-Рияд и обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом ситуацию на нефтяном рынке и сотрудничество стран в рамках ОПЕК+.

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