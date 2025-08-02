Поиск

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с
Фото: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран-добровольцев ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) достигли принципиального согласия об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного делегата.

Накануне такой шаг допускали и источники "Интерфакса", однако отмечали, что окончательное решение еще не принято.

Если "восьмерка" альянса утвердит решение на онлайн-встрече 3 августа, то тем самым она завершит длившееся с середины весны развертывание одного из пакетов добровольных сокращений - на 2,2 млн б/с. Кроме того, в квотах будет учтено увеличение референтного уровня нефтепроизводства для ОАЭ на 300 тыс. б/с.

Изначально планировалось, что увеличение добычи будет происходить постепенно, с темпом 130-140 тыс. б/с ежемесячно, и продлится с апреля 2025 по октябрь 2026 года. Однако почти сразу альянс отступил от плана: если в апреле на рынок было выпущено 138 тыс. б/с, то в мае-июне-июле - 411 тыс. б/с каждый месяц, а в августе - 548 тыс. б/с. Свое решение в ОПЕК+ объяснили здоровым рынком и устойчивыми перспективами мировой экономики.

"Восьмерка" ОПЕК+ имеет еще один пакет ограничений в 1,65 млн б/с, который действует до конца 2026 года. По словам источников "Интерфакса", пока нет ясности о судьбе этих ограничений.

Вице-премьер РФ Александр Новак на уходящей неделе посетил Эр-Рияд и обсудил со своим визави, министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом ситуацию на нефтяном рынке и сотрудничество стран в рамках ОПЕК+.

ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турция начала поставки газа из Азербайджана в Сирию

Barclays выйдет из климатической группы Net-Zero Banking Alliance

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2330 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6869 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });