"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран-добровольцев ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) достигли принципиального согласия об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного делегата.

Накануне такой шаг допускали и источники "Интерфакса", однако отмечали, что окончательное решение еще не принято.

Если "восьмерка" альянса утвердит решение на онлайн-встрече 3 августа, то тем самым она завершит длившееся с середины весны развертывание одного из пакетов добровольных сокращений - на 2,2 млн б/с. Кроме того, в квотах будет учтено увеличение референтного уровня нефтепроизводства для ОАЭ на 300 тыс. б/с.

Изначально планировалось, что увеличение добычи будет происходить постепенно, с темпом 130-140 тыс. б/с ежемесячно, и продлится с апреля 2025 по октябрь 2026 года. Однако почти сразу альянс отступил от плана: если в апреле на рынок было выпущено 138 тыс. б/с, то в мае-июне-июле - 411 тыс. б/с каждый месяц, а в августе - 548 тыс. б/с. Свое решение в ОПЕК+ объяснили здоровым рынком и устойчивыми перспективами мировой экономики.

"Восьмерка" ОПЕК+ имеет еще один пакет ограничений в 1,65 млн б/с, который действует до конца 2026 года. По словам источников "Интерфакса", пока нет ясности о судьбе этих ограничений.

Вице-премьер РФ Александр Новак на уходящей неделе посетил Эр-Рияд и обсудил со своим визави, министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом ситуацию на нефтяном рынке и сотрудничество стран в рамках ОПЕК+.