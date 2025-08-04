Цены на нефть снижаются после решения ОПЕК+ о наращивании добычи

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник, решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи усилило опасения в отношении избытка предложения на рынке, в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $69,46 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на $2,03 (2,8%), до $69,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,1 (0,15%), до $67,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,93 (2,8%), до $67,33 за баррель.

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI, подорожали на 3%.

Данные министерства труда США, обнародованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в июле. Показатель вырос на 73 тыс., тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 110 тыс. Кроме того, данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июне. Аналитики ожидали его повышения до 49,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing находился ниже этой отметки пятый месяц подряд.

"Резкое охлаждение рынка труда и максимальный за девять месяцев спад активности в производственном секторе указывают на возможность снижения спроса на нефть", - говорится в обзоре аналитиков ANZ Research, который цитирует The Wall Street Journal.