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Brent подешевела до $68,4 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник.

К 17:16 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,23 (1,77%) до $68,4 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,41 (2,09%), до $65,92 за баррель.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают опасения в отношении избытка предложения, усилившиеся после того, как страны ОПЕК+ приняли решение об очередном наращивании добычи.

Инвесторы также продолжают оценивать последствия введения в Штатах пошлин в размере от 10% до 41% на импорт товаров из десятков стран. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ вечером в четверг. Эксперты и участники рынка полагают, что война тарифов негативно отразится на росте мировых экономик и, как следствие, спроса на энергоносители.

Статданные, вышедшие в конце прошлой недели, указали на ослабление экономики США. Число рабочих мест в стране в июле увеличилось всего на 73 тысячи, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 110 тысяч. Кроме того, данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.

Индекс деловой активности в американском производственном секторе (ISM Manufacturing) в прошлом месяце уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июне. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing находился ниже этой отметки пятый месяц подряд.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее.

Аналитики Goldman Sachs Group подтвердили прогнозы цен на нефть марки Brent на четвертый квартал 2025 года и 2026 год, несмотря на решение ОПЕК+. Они ожидают, что альянс приостановит дальнейшее увеличение добычи, отмечая рост запасов нефти в странах ОЭСР. В Goldman по-прежнему прогнозируют среднюю цену Brent в $64 за баррель на четвертый квартал 2025 года и в $56 за баррель на 2026 год.

Эксперты банка прогнозируют рост спроса на нефть в 2025-2026 годах в среднем на 800 тысяч баррелей в сутки, отмечая, однако, что американские пошлины на импорт, ответные меры торговых партнеров США и замедление экономической активности в Штатах могут негативно отразиться на этом прогнозе.

Brent WTI ОПЕК США
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