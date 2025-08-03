"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре свернет ограничения добычи на 2,2 млн б/с, изучит ускоренный возврат на рынок 1,65 млн б/с
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольным ограничениям (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в ходе встречи 3 августа, приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
Решение принято, "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти".
Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.
В 2023 году эти страны добровольно к своим квотам в рамках всего альянса ОПЕК+ дополнительно снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, а в конце 2024 года было принято решение об увеличении референтного уровня добычи для ОАЭ на 300 тыс. б/с. Эти сокращенные баррели планировалось вернуть на рынок постепенно до октября 2026 года по 130-140 тыс. б/с ежемесячно.
Однако с апреля 2025 года страны разворачивают эти ограничения ускоренным темпом: в апреле - 138 тыс. б/с, в мае-июне-июне - на 411 тыс. б/с каждый месяц, в августе - на 548 тыс. б/с, в сентябре - 547 тыс. б/с. Таким образом, в сентябре этот транш ограничений будет закончен.
Кроме того, указанные страны, а также Габон, добровольно снизили добычу еще на 1,65 млн б/с - эти ограничения действуют до конца 2026 года (Саудовская Аравия и Россия - по 500 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с).
В ходе сегодняшнего заседания, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов, обсуждалась возможность свернуть эти ограничения на год раньше - до конца 2025 года. По его словам, это будет зависеть от развития ситуации на рынке и уровня исполнения сделки.
В своих пресс-релизах ОПЕК напоминает, что ускоренное наращивание квот по добыче позволит странам, которые ранее недосокращали объемы и обязались компенсировать их, ускорить эти компенсации.
По состоянию на апрель страны, ранее недосократившие добычу, должны дополнительно снизить ее на 4,6 млн б/с: Ирак - на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с.
Однако весной Казахстан заявил о том, что не будет сокращать добычу нефти, увеличенную в начале года с запуском новых мощностей на Тенгизском месторождении. Страна с февраля добывает примерно на 300-400 тыс. б/с сверх установленных объемов. Впрочем, общее исполнение сделки оказывается почти 100-процентное из-за того, что ряд стран не могут дотянуть до разрешенных им уровней добычи (Мексика, Азербайджан, Судан).
До 18 августа страны-нарушители должны представить обновленные графики компенсаций.
С учетом действующего графика компенсаций, общая квота стран ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.
По-прежнему только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот в сентябре - 9,978 млн б/с и 959 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.
Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,26 млн б/с против 9,18 млн б/с в августе (без компенсаций квота была бы 9,449 млн б/с - ИФ).
Поэтапная отмена дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлена или отменена в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, напоминает ОПЕК.
Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного исполнения соглашения и компенсации ранее недосокращенных объемов.
Следующая встреча запланирована на 7 сентября.
Ниже приведена таблица, в тыс. б/с
|авг.25
|сен.25
|Алжир
|948
|959
|Конго
|277
|277
|Экв.Гвинея
|70
|70
|Габон
|177
|177
|Ирак
|4041
|4085
|Кувейт
|2480
|2511
|Нигерия
|1500
|1500
|Саудовская Аравия
|9756
|9978
|ОАЭ
|3262
|3365
|ОПЕК
|22511
|22922
|Азербайджан
|551
|551
|Бахрейн
|196
|196
|Бруней
|83
|83
|Казахстан
|1391
|1415
|Малайзия
|401
|401
|Мексика
|1753
|1753
|Оман
|773
|787
|Россия
|9181
|9260
|Судан
|64
|64
|Южный Судан
|124
|124
|не-ОПЕК
|14517
|14634
|ОПЕК+
|37028
|37556