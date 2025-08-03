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"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре свернет ограничения добычи на 2,2 млн б/с, изучит ускоренный возврат на рынок 1,65 млн б/с

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольным ограничениям (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в ходе встречи 3 августа, приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Решение принято, "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти".

Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

В 2023 году эти страны добровольно к своим квотам в рамках всего альянса ОПЕК+ дополнительно снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, а в конце 2024 года было принято решение об увеличении референтного уровня добычи для ОАЭ на 300 тыс. б/с. Эти сокращенные баррели планировалось вернуть на рынок постепенно до октября 2026 года по 130-140 тыс. б/с ежемесячно.

Однако с апреля 2025 года страны разворачивают эти ограничения ускоренным темпом: в апреле - 138 тыс. б/с, в мае-июне-июне - на 411 тыс. б/с каждый месяц, в августе - на 548 тыс. б/с, в сентябре - 547 тыс. б/с. Таким образом, в сентябре этот транш ограничений будет закончен.

Кроме того, указанные страны, а также Габон, добровольно снизили добычу еще на 1,65 млн б/с - эти ограничения действуют до конца 2026 года (Саудовская Аравия и Россия - по 500 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с).

В ходе сегодняшнего заседания, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов, обсуждалась возможность свернуть эти ограничения на год раньше - до конца 2025 года. По его словам, это будет зависеть от развития ситуации на рынке и уровня исполнения сделки.

В своих пресс-релизах ОПЕК напоминает, что ускоренное наращивание квот по добыче позволит странам, которые ранее недосокращали объемы и обязались компенсировать их, ускорить эти компенсации.

По состоянию на апрель страны, ранее недосократившие добычу, должны дополнительно снизить ее на 4,6 млн б/с: Ирак - на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с.

Однако весной Казахстан заявил о том, что не будет сокращать добычу нефти, увеличенную в начале года с запуском новых мощностей на Тенгизском месторождении. Страна с февраля добывает примерно на 300-400 тыс. б/с сверх установленных объемов. Впрочем, общее исполнение сделки оказывается почти 100-процентное из-за того, что ряд стран не могут дотянуть до разрешенных им уровней добычи (Мексика, Азербайджан, Судан).

До 18 августа страны-нарушители должны представить обновленные графики компенсаций.

С учетом действующего графика компенсаций, общая квота стран ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

По-прежнему только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот в сентябре - 9,978 млн б/с и 959 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,26 млн б/с против 9,18 млн б/с в августе (без компенсаций квота была бы 9,449 млн б/с - ИФ).

Поэтапная отмена дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлена или отменена в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, напоминает ОПЕК.

Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного исполнения соглашения и компенсации ранее недосокращенных объемов.

Следующая встреча запланирована на 7 сентября.

Ниже приведена таблица, в тыс. б/с

авг.25сен.25
Алжир948959
Конго277277
Экв.Гвинея7070
Габон177177
Ирак40414085
Кувейт24802511
Нигерия15001500
Саудовская Аравия97569978
ОАЭ32623365
ОПЕК2251122922
Азербайджан551551
Бахрейн196196
Бруней8383
Казахстан13911415
Малайзия401401
Мексика17531753
Оман773787
Россия91819260
Судан6464
Южный Судан124124
не-ОПЕК1451714634
ОПЕК+3702837556


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