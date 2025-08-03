"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре свернет ограничения добычи на 2,2 млн б/с, изучит ускоренный возврат на рынок 1,65 млн б/с

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольным ограничениям (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в ходе встречи 3 августа, приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Решение принято, "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти".

Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

В 2023 году эти страны добровольно к своим квотам в рамках всего альянса ОПЕК+ дополнительно снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, а в конце 2024 года было принято решение об увеличении референтного уровня добычи для ОАЭ на 300 тыс. б/с. Эти сокращенные баррели планировалось вернуть на рынок постепенно до октября 2026 года по 130-140 тыс. б/с ежемесячно.

Однако с апреля 2025 года страны разворачивают эти ограничения ускоренным темпом: в апреле - 138 тыс. б/с, в мае-июне-июне - на 411 тыс. б/с каждый месяц, в августе - на 548 тыс. б/с, в сентябре - 547 тыс. б/с. Таким образом, в сентябре этот транш ограничений будет закончен.

Кроме того, указанные страны, а также Габон, добровольно снизили добычу еще на 1,65 млн б/с - эти ограничения действуют до конца 2026 года (Саудовская Аравия и Россия - по 500 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с).

В ходе сегодняшнего заседания, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов, обсуждалась возможность свернуть эти ограничения на год раньше - до конца 2025 года. По его словам, это будет зависеть от развития ситуации на рынке и уровня исполнения сделки.

В своих пресс-релизах ОПЕК напоминает, что ускоренное наращивание квот по добыче позволит странам, которые ранее недосокращали объемы и обязались компенсировать их, ускорить эти компенсации.

По состоянию на апрель страны, ранее недосократившие добычу, должны дополнительно снизить ее на 4,6 млн б/с: Ирак - на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с.

Однако весной Казахстан заявил о том, что не будет сокращать добычу нефти, увеличенную в начале года с запуском новых мощностей на Тенгизском месторождении. Страна с февраля добывает примерно на 300-400 тыс. б/с сверх установленных объемов. Впрочем, общее исполнение сделки оказывается почти 100-процентное из-за того, что ряд стран не могут дотянуть до разрешенных им уровней добычи (Мексика, Азербайджан, Судан).

До 18 августа страны-нарушители должны представить обновленные графики компенсаций.

С учетом действующего графика компенсаций, общая квота стран ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

По-прежнему только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот в сентябре - 9,978 млн б/с и 959 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,26 млн б/с против 9,18 млн б/с в августе (без компенсаций квота была бы 9,449 млн б/с - ИФ).

Поэтапная отмена дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлена или отменена в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, напоминает ОПЕК.

Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного исполнения соглашения и компенсации ранее недосокращенных объемов.

Следующая встреча запланирована на 7 сентября.

Ниже приведена таблица, в тыс. б/с

авг.25 сен.25 Алжир 948 959 Конго 277 277 Экв.Гвинея 70 70 Габон 177 177 Ирак 4041 4085 Кувейт 2480 2511 Нигерия 1500 1500 Саудовская Аравия 9756 9978 ОАЭ 3262 3365 ОПЕК 22511 22922 Азербайджан 551 551 Бахрейн 196 196 Бруней 83 83 Казахстан 1391 1415 Малайзия 401 401 Мексика 1753 1753 Оман 773 787 Россия 9181 9260 Судан 64 64 Южный Судан 124 124 не-ОПЕК 14517 14634 ОПЕК+ 37028 37556



