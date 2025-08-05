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Производитель полупроводников Infineon сократил квартальную чистую прибыль на 24%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 24%, что оказалось хуже прогнозов рынка.

Операционная прибыль без учета разовых факторов превзошла ожидания, как и рентабельность по этому показателю.

В апреле-июне чистая прибыль Infineon составила 305 млн евро против 403 млн евро годом ранее. Квартальная выручка компании составила 3,704 млрд евро по сравнению с 3,702 млрд евро годом ранее. Опрошенные Vara Research аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль Infineon на уровне 324 млн евро при выручке в 3,71 млрд евро.

Скорректированная EBITDA уменьшилась до 668 млн евро с 734 млн евро годом ранее, маржа по этому показателю снизилась до 18% с 19,8%. Эксперты в среднем ожидали, что эти показатели составят 585 млн евро и 15,8% соответственно.

Infineon улучшила прогноз маржи скорректированной EBITDA на текущий финансовый год на фоне увеличения спроса на полупроводниковые компоненты для автомобилей, энергетической инфраструктуры и дата-центров. Согласно новому прогнозу компании, этот показатель составит 18-19% (high-teens). Ранее он прогнозировался на уровне 15-17% (mid-teens).

Infineon ожидает, что ее выручка в этом фингоду составит порядка 14,6 млрд евро по сравнению с 14,96 млрд евро годом ранее.

Рынок прогнозирует годовую выручку в 14,67 млрд евро и маржу скорректированной EBITDA в 16,4%.

В четвертом финквартале (июль-сентябрь) компания рассчитывает получить выручку в 3,9 млрд евро.

Infineon Германия
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