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Производитель полупроводников Infineon сократил квартальную прибыль в 2,4 раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции, в первом квартале 2025 финансового года сократила чистую прибыль в 2,4 раза.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 246 млн евро против 587 млн евро годом ранее.

Выручка уменьшилась на 8% - до 3,42 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Vara Research, в среднем ожидали чистую прибыль в размере 252 млн евро при выручке в 3,23 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый аналитиками показатель деятельности компании (сопоставим со скорректированной EBIT), упал на 31% и составил 573 млн евро, рентабельность по этому показателю опустилась до 16,7% с 22,4%.

В 2025 финансовом году компания теперь прогнозирует динамику выручки в диапазоне от сохранения на прежнем уровне до небольшого повышения (ранее ожидалось небольшое снижение). Рентабельность по результату сегмента по-прежнему ожидается на уровне 15-19% (mid-to-high-teens).

Infineon Германия
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