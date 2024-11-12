Производитель полупроводников Infineon сократил квартальную выручку хуже прогнозов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции, получила чистый убыток и сократила выручку в четвертом квартале 2024 финансового года из-за слабого спроса на чипы для автомобильной отрасли.

В июле-сентябре 2024 года выручка компании снизилась на 6% в годовом выражении и составила 3,92 млрд евро.

Чистый убыток составил 84 млн евро против прибыли в размере 753 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные Vara Research, в среднем ожидали чистую прибыль в размере 510 млн евро при выручке в 3,97 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый аналитиками показатель деятельности компании (сопоставим со скорректированной EBIT), упал на 20% и составил 832 млн евро, рентабельность по этому показателю опустилась до 21,2% с 25,2%.

В минувшем финансовом году в целом выручка Infineon снизилась до 14,96 млрд евро с 16,31 млрд евро годом ранее, чистая прибыль - до 1,3 млрд евро с 3,14 млрд евро.

В 2025 фингоду компания прогнозирует небольшое снижение выручки и рентабельность по результату сегмента на уровне 15-19%.

Руководство Infineon рекомендовало дивиденды за минувший финансовый год в размере 0,35 евро на акцию, как и годом ранее.

С начала 2024 года капитализация Infineon упала на 20,7% (до 38,7 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 16,1%.