Квартальная прибыль DHL выросла на 9,5% при сокращении выручки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) нарастила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 9,5%, а ее выручка неожиданно снизилась на 3,9%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 815 млн евро, или 0,72 евро на акцию, против 744 млн евро, или 0,63 евро на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась до 19,826 млрд евро с 20,639 млрд евро годом ранее.

Аналитики оценивали чистую прибыль на уровне 732 млн евро при выручке 21,01 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в прошлом квартале составила 1,429 млрд евро против 1,352 млрд евро в апреле-июне предыдущего года.

Свободный денежный поток (FCF) уменьшился на 8,5% и составил 329 млн евро.

В 2025 году DHL по-прежнему ожидает EBIT не менее 6 млрд евро, FCF - примерно 3 млрд евро.