DHL купит логистическую компанию IDS Fulfillment, ориентированную на e-commerce

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - DHL Supply Chain, являющаяся подразделением германской DHL Group, купила американскую логистическую компанию IDS Fulfillment, ориентированную на сферу электронной коммерции и розничной торговли.

Как говорится в пресс-релизе DHL, с покупкой IDS Fulfillment компания получит складские и распределительные центры общей площадью более 120 тыс. квадратных метров в ряде американских штатов, включая Индиану, Юту и Джорджию.

DHL называет сделку с IDS Fulfillment "стратегическим шагом для дальнейшего расширения ее возможностей в сфере e-commerce и предложений для небольших и средних по размеру клиентов".

Сумма сделки не раскрывается.

Основная часть клиентов IDS Fulfillment занимается продажей одежды и обуви, а также косметики, игрушек и других потребительских товаров, которых, вероятно, коснутся новые пошлины на импорт, вводимые администрацией президента США Дональда Трампа.

Однако DHL готовила сделку по покупке IDS Fulfillment еще до того, как Трамп анонсировал пошлины на импорт из ряда стран, заявил глава направления электронной коммерции DHL Supply Chain North America Крейг Форман.

"Это было частью нашей стратегии вне зависимости от ситуации с пошлинами", - сказал Форман, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Для DHL Supply Chain это вторая сделка по покупке активов в сфере электронной коммерции в 2025 году, в январе компания приобрела логистического оператора Inmar Supply Chain Solutions.