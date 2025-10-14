Эксперты выяснили, что биотопливо генерирует на 16% больше CO2, чем ископаемое топливо

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Выбросы диоксида углерода (СО2) от мирового производства биотоплива на 16% больше, чем от использования заменяемого им ископаемого топлива. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Cerulogy в своем исследовании для группы Transport and Environment.

"Неочевидный" углеродный след формируется косвенными эффектами сельского хозяйства и вырубки лесов. Отмечается, что использование сельскохозяйственных культур и пахотных земель для производства биотоплива способствовало расширению земледелия на ранее необрабатываемые территории, что привело к значительным выбросам парниковых газов из-за потерь растительности и нарушения почвенного покрова. Сейчас выращиванием культур, сжигаемых для производства биотоплива, занимаются на 32 млн гектаров земли (сопоставимо с площадью Италии), к 2030 году эта цифра может увеличиться на 60%, до 52 млн гектаров (соответствует площади Франции). При этом производимое биотопливо удовлетворяет сейчас лишь 4% мирового спроса транспортной отрасли.

Восстановление таких земель, по подсчетам исследователей, обеспечило бы гораздо большее сокращение выбросов углерода - порядка 400 млн тонн СО2-эквивалента в год. Кроме того, покрытие солнечными панелями всего 3% земель, отведенных сейчас под нужды индустрии биотоплива, позволит производить такое же количество энергии.

Исследователи также обращают внимание на тот факт, что по сей день порядка 90% мирового производства биотоплива базируется на использовании продовольственных и кормовых культур, а не отработанных масел.

"В 2023 году биотопливная промышленность потребила около 150 млн тонн кукурузы и 120 млн тонн сахарного тростника и сахарной свеклы. В общей сложности эквивалент 100 миллионов бутылок растительного масла сжигается в автомобилях каждый день, а это означает, что пятая часть всех поставок растительного масла никогда не используется даже в пищу. Энергия во всем этом сырье могла бы удовлетворить минимальную потребность в калориях до 1,3 миллиарда человек", - говорится в релизе Transport and Environment.

Вместе с тем для производства биотоплива требуются значительные объемы пресной воды: "Для проезда на автомобиле 100 км на биотопливе первого поколения потребовалось бы в среднем около 3 тысяч литров воды, в то время как для работы электромобиля на солнечной электроэнергии потребовалось бы всего 20 литров. Поскольку изменение климата оказывает все большее давление на водоснабжение, это может стать катастрофой".

По прогнозам, к 2030 году выбросы от биотоплива обеспечат на 70 млн тонн CO2 больше, чем выбросы заменяемого им ископаемого топлива - это эквивалентно ежегодным выбросам почти 30 миллионов дизельных автомобилей.

Анализ основан на существующих государственных политиках и стратегиях, однако в дополнение к ним новые климатические правила рассматриваются в отраслях авиации и судоходства. Это может привести к более резкому росту спроса на биотопливо.

"Новые климатические правила Международной морской организации (IMO) могут привести к тому, что к середине 2030-х годов биотопливо будет покрывать до трети мирового спроса на судоходное топливо, в основном за счет дешевого и высокоэмиссионного сырья, такого как пальмовое и соевое масло. Удовлетворение этого спроса почти удвоит нынешнее мировое потребление биотоплива и потребует до 35 млн гектаров сельскохозяйственных угодий - только для судоходства. (...) Авиационная отрасль также рассматривает биотопливо как альтернативу ископаемому топливу. Сейчас отрасль сосредоточена на биотопливе из отходов, таких как отработанное пищевое масло, но данные T&E показывают, что это уже оказывает сильное давление на ограниченные запасы такого сырья. Неограниченный рост спроса приведёт к мошенничеству или замене отработанного масла пальмовым и другими вредными маслами".

Отмечается, что США, Бразилия и Европа считаются "биотопливными сверхдержавами", на долю которых приходится более 75% производства, в основном для автомобильного транспорта. Прогнозируется, что к 2030 году спрос вырастет на 40%, при этом наибольший прирост производства биотоплива первого поколения обеспечат Канада, Индия и Бразилия.