Владелец KFC увеличил квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. во втором квартале увеличил чистую прибыль на 2%, выручку - на 10%, при этом его скорректированная прибыль и выручка недотянули до прогнозов рынка.

В апреле-июне 2025 года чистая прибыль компании составила $374 млн, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $367 млн, или $1,28 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $1,44 на акцию.

Выручка увеличилась до $1,93 млрд с $1,76 млрд годом ранее.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит LSEG, ожидали скорректированную прибыль в размере $1,46 на бумагу при выручке в $1,94 млрд.

Сопоставимые продажи ресторанов Yum! выросли в минувшем квартале на 2%, в том числе ресторанов быстрого питания KFC - на 2%, заведения мексиканской кухни Taco Bell - на 4%, тогда как сеть пиццерий Pizza Hut зафиксировала снижение на 1%.

Аналитики ожидали роста сопоставимых продаж группы на 2,4%.

С начала 2025 года капитализация Yum! увеличилась на 9,6%, до $40,86 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 7,6%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат почти 61 тысяча ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.