Поиск

Владелец KFC увеличил квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. во втором квартале увеличил чистую прибыль на 2%, выручку - на 10%, при этом его скорректированная прибыль и выручка недотянули до прогнозов рынка.

В апреле-июне 2025 года чистая прибыль компании составила $374 млн, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $367 млн, или $1,28 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $1,44 на акцию.

Выручка увеличилась до $1,93 млрд с $1,76 млрд годом ранее.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит LSEG, ожидали скорректированную прибыль в размере $1,46 на бумагу при выручке в $1,94 млрд.

Сопоставимые продажи ресторанов Yum! выросли в минувшем квартале на 2%, в том числе ресторанов быстрого питания KFC - на 2%, заведения мексиканской кухни Taco Bell - на 4%, тогда как сеть пиццерий Pizza Hut зафиксировала снижение на 1%.

Аналитики ожидали роста сопоставимых продаж группы на 2,4%.

С начала 2025 года капитализация Yum! увеличилась на 9,6%, до $40,86 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 7,6%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат почти 61 тысяча ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.

KFC Pizza Hut Taco Bell Yum Brands Yum! США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });