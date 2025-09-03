Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире может достичь рекорда в 2026 году

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в следующем году может достичь исторического максимума, прогнозирует Goldman Sachs.

"Если текущая динамика сохранится, есть вероятность, что 2026 год станет рекордным в истории рынка слияний и поглощений", - заявил глава отдела глобальных M&A банка Тим Инграссия на конференции Goldman EMEA Credit and Leveraged Finance в Лондоне.

По его словам, объем сделок может вырасти до $3,1 трлн в этом году и до $3,9 трлн в следующем. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году и составлял $3,6 трлн, напомнил эксперт данные исследовательской компании Dealogic.

В последние годы количество и объемы сделок M&A снизились, в том числе из-за резкого роста процентных ставок. Начавшееся восстановление в начале 2025 года было подорвано планами США ввести импортные пошлины, что стало причиной волатильности на финансовых рынков, однако летом ситуация значительно улучшилась, отмечает агентство Bloomberg.

Объем сделок M&A в мире в январе-июле, по данным Dealogic, составил $2,6 трлн, что является максимальным показателем за последние четыре года, в том числе из-за всплеска активности в сфере искусственного интеллекта. При этом суммарная стоимость сделок была на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года, хотя их количество было на 16% меньше. Это было обусловлено несколькими мегасделками на сумму более $10 млрд, в том числе приобретением железнодорожным оператором Union Pacific конкурента Norfolk Southern за $85 млрд.

В число крупных сделок вошли также покупка фондом прямых инвестиций Sycamore Partners американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance примерно за $10 млрд и приобретение американским разработчиком решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks израильской CyberArk Software за $25 млрд.