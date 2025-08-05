"Норникель" ждет снижения оборотного капитала к концу 2025 года до менее $3 млрд

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Норникель" ожидает снижения оборотного капитала к концу 2025 года до менее $3 млрд, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов по отчетности за I полугодие 2025 года первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев. Об этом рассказал представитель компании.

С начала года чистый оборотный капитал "Норникеля" вырос на 12%, до $3,4 млрд, в связи с сезонными факторами и укреплением курса рубля (эффект составил $0,5 млрд), которое было частично компенсировано положительным эффектом от снижения запасов.

Во втором полугодии запланированные менеджментом мероприятия позволят нивелировать сезонные факторы, рассчитывает Малышев.

"Динамика оборотного капитала - на снижение, но есть зависимость от многих макрофакторов, в том числе курса рубля", - сказал он.

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