Капитальные вложения "Норникеля" в 2024 году составят $3,6 млрд

Компания в октябре выплатила 8,2 млрд рублей налога на сверхприбыль

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет компании на 2024 год, включая капитальные вложения в размере около $3,6 млрд, сообщила пресс-служба компании.

В 2023 году capex составит $3,5-3,8 млрд. Первоначальная оценка была $4,7 млрд, пересмотр был вызван ослаблением рубля и изменением графиков реализации ряда проектов. По итогам первого полугодия 2023 года объем капитальных вложений "Норникеля" составлял $1,5 млрд.

В 2023 году "Норникель" воспользовался правом досрочной уплаты дополнительного налогового сбора ("налога на сверхприбыль"), заплатив 8,2 млрд рублей в октябре, также заявила компания.

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