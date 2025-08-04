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Менеджмент "Норникеля" сохраняет среднесрочную цель снизить оборотный капитал на $1 млрд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Менеджмент "Норникеля" сохраняет цель по снижению оборотного капитала на $1 млрд в среднесрочной перспективе, без учета влияния макропараметров, заявил, комментируя результаты за первое полугодие по МСФО, первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

В первом полугодии чистый оборотный капитал с начала года вырос на 12% до $3,4 млрд, что связано с укреплением курса рубля, которое было частично компенсировано положительным эффектом от снижения запасов, говорится в сообщении "Норникеля" .

Положительным моментом является снижение запасов в первом полугодии 2025 года, заявил Малышев, комментарий которого распространила пресс-служба "Норникеля" .

"По мере налаживания логистики в новых условиях с учетом внешних ограничений нам удалось сократить уровень накопленных запасов и увеличить объемы продаж металлов", - отметил Малышев.

Между тем, текущие затруднения в прохождении денежных средств, вызванные опасениями вторичных санкций со стороны банков-контрагентов, ограничили оптимизационный эффект оборотного капитала за счет высвобождения дебиторской задолженности, добавил он.

Норникель
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