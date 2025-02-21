Rivian в IV квартале сократил чистый убыток вдвое, выручка превысила прогноз

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian в четвертом квартале 2024 года сократил чистый убыток вдвое, при этом выручка превысила прогноз экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре снизился до $743 млн, или $0,7 в расчете на акцию, по сравнению с $1,52 млрд, или $1,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированный убыток составил 46 центов на бумагу, что оказалось лучше ожиданий опрошенных FactSet аналитиков в 68 цента.

Квартальная выручка Rivian выросла на 32% - до $1,73 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $1,4 млрд.

Отрицательная скорректированная EBIT компании в 2024 году составила $2,689 млрд против $3,789 млрд годом ранее.

Rivian планирует в 2025 году получить отрицательную скорректированную EBIT в диапазоне $1,7-1,9 млрд. Компания намерена реализовать 46-51 тыс. электромобилей, что подразумевает сокращение продаж по сравнению с 51 579 машинами в прошлом году.

Капзатраты запланированы в объеме $1,6-1,7 млрд.

Автопроизводитель ожидает повышения расходов в этом году из-за планов президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на продукцию из Канады и Мексики, поскольку у компании есть поставщики в этих странах.

Котировки акций Rivian на дополнительной сессии в четверг выросли на 0,4% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация автопроизводителя подскочила почти на 33% (до $13,9 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 5,2%.