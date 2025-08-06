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"Софтлайн" сформировал технологический кластер "Софтлайн Технологии"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") сформировал технологический кластер "Софтлайн Технологии" ("СФ ТЕХ"), в который будут входить активы и компетенции группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков, сообщает "Софтлайн".

В состав "СФ ТЕХ", в частности, вошли производитель лазерных решений VPG LaserONE (ранее НТО "ИРЭ-Полюс") и входящие в IT-группу "Борлас" компании "Борлас секьюрити системз" и "Центр цифровой трансформации", занимающиеся системной интеграцией и инфраструктурными решениями для промпредприятий, производственным консалтингом, промышленным инжинирингом, технической и информбезопасностью. Также в кластер вошла группа "Инферит" - российская платформа, объединяющая производство оборудования и ПО для IT-инфраструктуры.

"Компании кластера охватывают ключевые направления современных промышленных технологий: лазерные и фотонные системы, аддитивные технологии (в том числе создание центров аддитивных технологий), решения в области робототехники и интеллектуальной автоматизации, системы кибербезопасности, технологии хранения и передачи данных, включая решения для телекома", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем планируется активное расширение технологических компетенций кластера в области робототехники, аддитивного производства, интегральной фотоники, телекоммуникаций, IIoT (интернет промышленных вещей), применения искусственного интеллекта в промышленности, производства телеком-оборудования и других направлений, создающих возможность для технологических прорывов.

Курировать формирование данного направления будет гендиректор ПАО "ОМЗ" Роман Кувшинов, вошедший в новый состав совета директоров ГК Softline в июне 2025 года.

"Новый кластер сосредоточится на развитии решений, находящихся на пересечении промышленных и информационных технологий, в наиболее перспективных сегментах. Это позволит группе не только диверсифицировать свои источники выручки, но и занять ключевые позиции на высокомаржинальных направлениях рынка", - прокомментировал CEO ГК Softline Владимир Лавров.

"Софтлайн" в апреле объявил, что трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации и будет формировать кластеры по нескольким направлениям: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области ИБ; реализация комплексных IT-проектов.

Softline Софтлайн Инферит Владимир Лавров Роман Кувшинов
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