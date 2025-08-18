Поиск

Акционеры "Софтлайна" утвердили расширение совета директоров до 11 человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Софтлайн" на внеочередном собрании 14 августа утвердили расширение численного состава совета директоров до 11 человек, сообщила компания.

До этого решения количество членов совета директоров определялось собранием акционеров, при этом минимальное число членов совета было не менее 5 человек. Действующий состав совета, избранный на годовом собрании акционеров 30 июня, включает 9 членов.

Планируемое расширение численного состава совета директоров подразумевает, в частности, потенциальное включение в состав совета представителей новых крупных акционеров ПАО "Софтлайн", вошедших в капитал компании в том числе через сделки M&A, в качестве оплаты по которым используются акции компании, говорили в компании.

ГК Softline (ПАО "Софтлайн") - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 млн 2 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 14,27%, менеджменту и членам совета директоров - 4,8%, институциональным инвесторам - 18,3%, прочим акционерам - 20,46%.

По итогам 2024 года оборот "Софтлайна" вырос на 32% - до 120,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза с 3,1 млрд рублей в 2023 году.

