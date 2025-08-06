Объем ФНБ в июле сократился на 10,1 млрд рублей, до 13,08 трлн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в июле незначительно снизился - на 10,124 млрд рублей - после существенного роста в июне и снижения в мае. Ликвидная часть сократилась до 1,8% с 1,9% ВВП месяцем ранее.

Объем ФНБ на 1 августа составил 13 трлн 080 млрд 455,4 млн рублей (эквивалент $159,840 млрд), или 5,9% ВВП, прогнозируемого на год, сообщил Минфин в среду. На 1 июля фонд составлял 13 трлн 090 млрд 578,9 млн рублей (эквивалент $166,826 млрд), или 5,9% ВВП.

Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 3 трлн 952,913 млрд рублей, или $48,304 млрд (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). На 1 июля они составляли 4 трлн 127,953 млрд рублей, или $52,607 млрд (1,9% ВВП).

В июле 600 тыс. рублей средств ФНБ были зачислены на единый счет федерального бюджета для софинансирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Также в июле 200 млрд рублей из ФНБ было размещено на субординированный депозит в ВТБ для финансирования инфраструктурного проекта с ежегодной уплатой процентов по ставке, равной ключевой ставке Банка России.

Помимо этого, 133,424 млрд рублей размещено на депозит в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурного проекта с ежегодной уплатой процентов по ставке, равной ключевой ставке Банка России.

Еще 995,7 млн рублей было размещено на депозит в ВЭБ.РФ для финансирования проекта "Обновление подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен" на срок до августа 2047 года с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ на 1 августа составил 179,097 тонны (211,954 тонны - на 1 июля). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов. На 1 июня объем золота на счетах ФНБ составлял 139,509 тонны, месяцем ранее - 168,061 тонны (168,271 тонны на начало апреля, 174,627 тонны было на начало марта, 178,996 тонны на начало февраля, 187,749 тонны на начало января, 279,563 тонны на начало декабря).

Объем юаней также сократился - до 210,209 млрд по сравнению с 214,821 млрд юаней месяцем ранее. На 1 июня их объем был на уровне 153,698 млрд, на 1 мая - 164,597 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ на 1 августа размещено 419,6 млн рублей.