Объем ФНБ в июне вырос до 13,09 трлн рублей, ликвидная часть составила 1,9% ВВП

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в июне вырос на 1,394 трлн рублей после снижения в мае и небольшого роста в апреле. Ликвидная часть также выросла - до 1,9% с 1,3% ВВП месяцем ранее.

Объем ФНБ на 1 июля составил 13 трлн 090 млрд 578,9 млн рублей (эквивалент $166,826 млрд), или 5,9% ВВП, прогнозируемого на год, сообщил в четверг Минфин.

В июне на счета по учету средств ФНБ в китайских юанях и золоте были зачислены 61 млрд 122,7 млн китайских юаней и 74,05 тонн золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в январе 2024 года - феврале 2025 года в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

На 1 июня фонд составлял 11 трлн 696 млрд 343,9 млн рублей (эквивалент $148,776 млрд), или 5,5% ВВП, прогнозируемого на год. На 1 мая он был на уровне 11 трлн 791 млрд 774,4 млн рублей (эквивалент $144,575 млрд), или 5,5% ВВП, на 1 апреля - 11 трлн 750 млрд 725,5 млн рублей (эквивалент $140,422 млрд), или 5,5% ВВП, на 1 марта - 11 трлн 880 млрд 606,5 млн рублей (эквивалент $135,47 млрд, 5,5% ВВП), на 1 февраля - 11 трлн 965 млрд 801,9 млн рублей (эквивалент $122,1 млрд, 5,6% ВВП). В январе наблюдался рост фонда на 85,8 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июля составил эквивалент 4 трлн 127,953 млрд рублей, или $52,607 млрд (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ на 1 июля составил 211,954 тонны. Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 214,821 млрд.

На 1 июня объем золота на счетах ФНБ составлял 139,509 тонны, месяцем ранее - 168,061 тонны (168,271 тонны на начало апреля, 174,627 тонны было на начало марта, 178,996 тонны на начало февраля, 187,749 тонны на начало января, 279,563 тонны на начало декабря). Объем юаней на 1 июня был на уровне 153 млрд 698,1 млн юаней по сравнению с 164 млрд 597,2 млн юаней месяцем ранее.

Также на счетах ФНБ на 1 июля размещено - 2,526 млрд рублей.

Средства фонда в объеме 11,791 млрд рублей в июне были размещены в облигации Ростеха, 3,372 млрд рублей - в облигации АО "ГТЛК" для финансирования инфраструктурного проекта по лизингу гражданских судов водного транспорта, 995,7 млн рублей - на депозит в ВЭБ.РФ для финансирования обновления подвижного состава Петербургского метрополитена.

"НЛК-Финанс" в июне частично погасила облигации, приобретенные на средства ФНБ, на счет фонда в ЦБ зачислено 2,667 млрд рублей. За счет частичного погашения облигаций ГТЛК в ФНБ поступило 596,7 млн рублей. Госкомпания "Автодор" также частично погасила облигации, на счета фонда поступило 1,2 млн рублей.

ВЭБ в июне досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования проектов по приобретению и предоставлению в лизинг вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) и строительству аэропорта в Саратове на 481,8 млн рублей.

На 1 июля на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещен 1,106 трлн руб., на субординированных депозитах в Газпромбанке - 121,489 млрд руб., на субординированном депозите в Сбербанке - 94,2 млрд рублей, на субординированном депозите в ВТБ - 93,180 млрд рублей, на субординированном депозите в "Совкомбанке" - 29,565 млрд рублей.

В евробонды Украины инвестировано $3 млрд, в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 527,165 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 269,437 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,389 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 145,034 млрд руб., ГТЛК - 182,767 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 370,210 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,05 млрд руб., других российских эмитентов - 58,4 млрд руб., $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,570 трлн руб., ВТБ - 124,542 млрд руб., "Аэрофлота" - 157,173 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,33 млрд руб., привилегированные акции РЖД - 722,14 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214,038 млрд руб., Газпромбанка - 164,954 млрд руб. и Россельхозбанка - 25 млрд руб.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года составила $45 млн, что эквивалентно 3,534 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за январь-июнь по остаткам средств на счетах в валюте составили минус 407,598 млрд руб., в золоте - минус 25,2 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - минус 69,634 млрд руб., по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 68,369 млрд руб.

В федеральный бюджет в июне поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 2,331 млрд рублей, на депозитах в ВЭБе - 1,552 млрд рублей, на субординированных депозитах Сбербанка - 1,66 млрд рублей, ВТБ - 1,642 млрд рублей, Газпромбанка - 1,463 млрд рублей, Совкомбанка - 520,8 млн рублей, в облигации "НЛК-Финанс" - 610,8 млн рублей, Ростеха - 558,2 млн рублей, в ценные бумаги другого российского эмитента (Минфин не указывает, какого именно) - 119,7 млн рублей. В совокупности это эквивалентно $133,1 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, с начала года составил 37,338 млрд руб., или $434,7 млн.