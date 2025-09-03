Объем ФНБ в августе вырос до 13,14 трлн руб., ликвидная часть составила 1,8% ВВП

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в августе вырос на 61,885 млрд рублей после незначительного сокращения в июле и существенного роста в июне. Ликвидная часть по отношению к ВВП осталась на прежнем уровне - 1,8%.

Объем ФНБ на 1 сентября составил 13 трлн 142 млрд 340,5 млн рублей (эквивалент $163,601 млрд), или 5,9% ВВП, прогнозируемого на год, сообщил Минфин в среду. На 1 августа он составлял 13 трлн 80 млрд 455,4 млн рублей (эквивалент $159,840 млрд), или 5,9% ВВП.

Ликвидные активы фонда на 1 сентября составили эквивалент 3 трлн 927,6 млрд рублей, или $48,892 млрд (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). На 1 августа их объем был на уровне 3 трлн 952,913 млрд рублей, или $48,304 млрд (также 1,8% ВВП).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ на 1 сентября составил 178,261 тонны (179,097 тонны - на 1 августа). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов. На 1 июля его объем составлял 211,954 тонны, на 1 июня - 139,509 тонны, месяцем ранее - 168,061 тонны (168,271 тонны на начало апреля, 174,627 тонны на начало марта, 178,996 тонны на начало февраля, 187,749 тонны на начало января, 279,563 тонны на начало декабря).

Объем юаней также сократился - до 209,152 млрд юаней с 210,209 млрд юаней месяцем ранее. На 1 июля их объем был на уровне 214,821 млрд юаней, на 1 июня - 153,698 млрд, на 1 мая - 164,597 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ на 1 сентября размещено 1,267 млрд рублей.

Средства фонда на 1,231 млрд рублей были размещены в августе в облигации ППК "Фонд развития территорий"; на 995,7 млн рублей - на депозит в ВЭБ.РФ для финансирования проекта по обновлению подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен" до августа 2047 года под 5% годовых; на 18,524 млрд рублей - на депозит в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурного проекта с ежегодной уплатой процентов по ставке, равной ключевой ставке Банка России.

"НЛК-Финанс" в августе частично погасил облигации, на счет по учету средств фонда в ЦБ зачислены 1,020 млрд рублей. ГТЛК также частично погасила облигации, на счет ФНБ зачислены 806,2 млн рублей (622,7 млн рублей - проект по покупке наземного общественного пассажирского транспорта для лизинга, 181,3 млн рублей - проект по приобретению вертолетов отечественного производства для лизинга российских авиакомпаний, 2,2 млн рублей - проект по льготному лизингу гражданских судов водного транспорта). ГК "Автодор" частично погасила облигации на 535,9 млн рублей (535,5 млн рублей - по проекту строительства автодороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит).

ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда: 164,4 млн рублей по КЖЦ-1 и 164,2 млн рублей - по КЖЦ-2.

На 1 сентября на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещен 1,26 трлн руб., на субординированных депозитах в Газпромбанке - 121,489 млрд руб., на субординированном депозите в Сбербанке - 94,2 млрд руб., на субординированном депозите в ВТБ - 293,180 млрд руб., на субординированном депозите в Совкомбанке - 29,565 млрд руб.

В евробонды Украины инвестировано $3 млрд, в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 526,629 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 267,613 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,389 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 146,265 млрд руб., ГТЛК - 184,487 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 370,210 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,05 млрд руб., других российских эмитентов - 58,4 млрд руб., $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,505 трлн руб., ВТБ - 88,042 млрд руб., "Аэрофлота" - 147,076 млрд руб., АО "ДОМ.РФ" - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,334 млрд руб., привилегированные акции РЖД - 722,14 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214,038 млрд руб., Газпромбанка - 164,954 млрд руб. и Россельхозбанка - 25 млрд руб.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года составила $63 млн, что эквивалентно 5,061 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за январь-август по остаткам средств на счетах в валюте составили минус 336,63 млрд руб., в золоте - 54,314 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - минус 64,044 млрд руб., по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 61,595 млрд руб.

В федеральный бюджет в августе поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 5,692 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 393,465 млрд рублей, ВТБ - 29,944 млрд рублей, ДОМ.РФ - 14,336 млрд рублей, в привилегированные акции ВТБ - 56,806 млрд рублей, РЖД - 6,535 млрд рублей, в ценные бумаги другого российского эмитента (Минфин не указывает, какого именно) - 809,2 млн рублей. В совокупности это эквивалентно $101,9 млн, на суборде в Газпромбанке - 1,407 млрд рублей, на депозитах ВЭБ.РФ - 370,7 млн рублей, в облигации "НЛК-Финанс" - 228,1 млн рублей, в ценные бумаги иных российских эмитентов - 854,1 млн рублей. В целом это эквивалентно $6,368 млрд.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, с начала года составил 554,968 млрд руб., или $6,905 млрд.

Объем ФНБ на 1 июля был на уровне 13 трлн 090 млрд 578,9 млн рублей (эквивалент $166,826 млрд), или 5,9% ВВП; на 1 июня - 11 трлн 696 млрд 343,9 млн рублей ($148,776 млрд), или 5,5% ВВП; на 1 мая - 11 трлн 791 млрд 774,4 млн рублей ($144,575 млрд), или 5,5% ВВП, на 1 апреля - 11 трлн 750 млрд 725,5 млн рублей ($140,422 млрд), или 5,5% ВВП, на 1 марта - 11 трлн 880 млрд 606,5 млн рублей ($135,47 млрд, 5,5% ВВП), на 1 февраля - 11 трлн 965 млрд 801,9 млн рублей ($122,1 млрд, 5,6% ВВП).