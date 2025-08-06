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Brent подорожала до $68,68 за баррель

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в среду в преддверии публикации официальных данных о запасах в Соединенных Штатах.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 по московскому времени составила $68,68 за баррель, что на $1,04 (1,54%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $1,05 (1,61%), до $66,21 за баррель.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 17:30 по московскому времени среды.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы за прошлую неделю сократились на 4,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее существенного снижения - на 1,8 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Инвесторы также продолжают ждать решения президента США Дональда Трампа о санкциях против покупателей российской нефти, опасаясь негативных последствий для устойчивости предложения на рынке.

Трамп накануне заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает нефть у Москвы. "Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов значительно подниму тарифы, потому что Индия покупает российскую нефть", - сказал он в интервью CNBC во вторник.

Дополнительную поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,3%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Brent WTI США Дональд Трамп
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