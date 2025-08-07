Поиск

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в четверг после падения до минимумов за восемь недель накануне.

Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, но опасения по поводу перспектив экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжают сдерживать рост цен.

К 8:14 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,64%) до $67,32 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,75 (1,1%), до $66,89 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,45 (0,7%), до $64,8 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,81 (1,2%), до $64,35 за баррель.

Фьючерсы на Brent и WTI завершили торги в среду на минимумах за восемь недель после заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти.

Накануне Трамп также сказал, что Белый дом работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. Ранее США ввели дополнительные тарифы против Индии в связи с покупками российской нефти, при этом американский президент не исключил, что эти санкции будут отменены в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Saudi Aramco сообщила в среду, что Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тысяч баррелей.

