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Рынок акций РФ вечером развернулся вниз на новостях о пошлинах Трампа в отношении Индии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером в среду развернулся вниз вместе с просевшей с локальных максимумов нефтью на новостях, что президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения; также рынок ожидает новостей о возможных вторичных санкциях США к РФ после прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

К 17:30 индекс МосБиржи снизился до 2760,27 пункта (-0,9%, утром индекс поднимался до 2798,21 пункта), индекс РТС - 1086,26 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Лидируют в снижении акции "Роснефти" (-1,7%), "МТС" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Норникеля" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Газпрома" (-1,3%).

Товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами в 25%, говорится в указе президента США, опубликованном Белым домом.

"Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил Трамп в указе.

Кроме того, Белый дом сообщил в среду, что США будут отслеживать импорт российской нефти другими странами и не исключают принятия мер против них.

В среду днем в Кремле состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, беседа продолжалась около трех часов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от американского лидера Трампа. "С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - сказал Ушаков журналистам.

Вечером Уиткофф вылетел обратно в США. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против РФ, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой.

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