Поиск

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Самолет Gulfstream, на борту которого, предположительно, может быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Москву, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

В Москве Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Беседа продолжалась около трех часов.

Юрий Ушаков США Стив Уиткофф Москва Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Сбой в управлении багажной системы произошел в "Пулково", затронуты порядка 20 рейсов

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

Профессор РЭУ имени Плеханова Салтыковский арестован по делу о госизмене

С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Мишустин поручил проработать возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6886 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });