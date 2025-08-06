Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Самолет Gulfstream, на борту которого, предположительно, может быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Москву, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

В Москве Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Беседа продолжалась около трех часов.