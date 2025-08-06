Трамп вводит дополнительные пошлины в 25% против Индии за покупку нефти из РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения, говорится в указе главы государства, опубликованном Белым домом.

"Таким образом, товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами в 25%", - отмечается в документе.

"Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил Трамп в указе.

Адвалорные пошлины взимают в виде известного процента с цены товара, а не за единицу груза.

На прошлой неделе Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее американский лидер выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

Позднее Трамп пригрозил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

В свою очередь в МИД Индии заявили, что недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти безосновательно. В правящей партии и оппозиции в Индии угрозы Трампа также осудили.