Рынок акций РФ завершил среду откатом ниже 2765 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в среду снижением на новостях, что президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения; также рынок просел в ожидании новостей о возможных вторичных санкциях США к РФ после прошедших переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Индекс МосБиржи откатился ниже 2765 пунктов, лидировали в снижении акции "Роснефти" (-2,3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,2%), "МТС" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2764,62 пункта (-0,8%, максимум сессии - 2798,21 пункта), индекс РТС - 1086,05 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 августа, составил 80,1914 руб. (+14,24 копейки).

Подешевели также акции "Московской биржи" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), Сбербанка (-1% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Татнефти" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "ВК" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+4,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами в 25%, говорится в указе президента США, опубликованном Белым домом. "Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил Трамп в указе.

Кроме того, Белый дом сообщил в среду, что США будут отслеживать импорт российской нефти другими странами и не исключают принятия мер против них.

Встреча Уиткоффа с Путиным

В среду днем в Кремле состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, беседа продолжалась около трех часов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от американского лидера Трампа. "С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - сказал Ушаков журналистам.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года, в последний раз он приезжал в Москву 25 апреля и также был принят президентом РФ.

Вечером в среду Уиткофф вылетел из Москвы. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против РФ, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой.

Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что он побеседовал с Уиткоффом, который возвращается после переговоров с Путиным. "Госсекретарь Рубио сказал, что он и Уиткофф только что поговорили по телефону, и вскоре может последовать заявление", - передают западные СМИ.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, по всей видимости, проведут разговор в среду, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду, после прошедшей встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил источник", - написал журналист Axios Барак Равид в социальной сети X. Каких-либо других деталей возможного разговора он не привел.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи большую часть торгов в среду показывал в основном нейтральную динамику, сумев символически обновить недельный максимум, после чего вечером началось снижение. В Москве прошла встреча Путина и Уиткоффа, комментарии сторон по ее результатам ожидаются позднее. Вечером стало известно, что Белый дом ввел против Индии дополнительную пошлину в 25% за покупку российской нефти, что ухудшило рыночный сантимент, констатирует эксперт.

Нефть Brent поднималась к $69 за баррель, однако вечером растеряла часть позиций. Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к соглашению о продлении торгового перемирия, срок которого должен истечь на будущей неделе. В четверг ЕЦБ обнародует ежемесячный отчет, в Китае выйдут данные по торговому балансу, а в США - недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке "Юнипро", "Фосагро" и Ozon опубликуют финансовые результаты по МСФО за II квартал.

В ближайшее время инвесторы будут отыгрывать информацию Росстата по инфляции и возможные заявления по итогам российско-американских переговоров по Украине. С приближением конца недели покупательская активность может снижаться, однако если геополитика подаст позитивный сигнал, то индекс МосБиржи легко подлетит выше 2800 пунктов. Прогноз для индекса МосБиржи на 7 августа - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, рынок акций РФ в среду снизился, после встречи Путина со спецпосланником США Уиткоффом не поступило каких-либо конкретных заявлений, что могло бы расстроить инвесторов. Параллельно Белый дом сообщил о введении дополнительных пошлин для Индии из-за покупки нефти из России.

На котировки бумаг влияют не только геополитика и санкционные риски, но и денежно-кредитная политика регулятора. Инвесторы будут следить за данными по недельной инфляции, которая, по мнению Росстата, две недели подряд находилась в отрицательной области. На корпоративном поле продолжают выходить финансовые и операционные отчеты за второй квартал или первое полугодие 2025 года, напомнил Обухов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых рынках акций в среду преобладают позитивные настроения, несмотря на предстоящее вступление в силу повышенных импортных пошлин США против основных торговых партнеров. Учитывая, что многие ведущие фондовые индикаторы, в частности, американские, находятся недалеко от исторических максимумов, можно сделать вывод, что Трамп был в значительной степени прав, говоря, что "рынкам нравятся его тарифы".

На таком фоне президент США продолжает делать заявления на торговую тему. Так, накануне он сообщил, что уже на следующей неделе может ввести новые пошлины на полупроводники и чипы, а также на фармацевтическую продукцию. Причем тарифы на медицинские препараты поначалу будут небольшими, но через год-полтора могут достичь 250%, что должно заставить фармкомпании перенести производство на территорию Штатов.

Помимо торговых новостей, инвесторы ждут объявления кандидатуры на пост нового главы ФРС, что Трамп пообещал сделать до конца текущей недели, а также оценивают многочисленные корпоративные отчетности, которые в последние дни оказываются весьма разнородными.

Рынок акций РФ вечером скорректировался вниз после завершения встречи Уиткоффа с представителями российских властей, которая может оказать влияние на решение Трампа относительно санкций против РФ и ее торговых партнеров. При этом поступают определенные обнадеживающие сигналы: американские СМИ пишут, что объявление жестких мер не является неизбежным, поскольку Трамп все же предпочел бы решить украинский вопрос путем сделки. Сообщается, что на данном этапе Штаты могут ограничиться добавлением в санкционные списки российских танкеров, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи с точки зрения теханализа на дневном графике оттолкнулся от уровня поддержки 2700 пунктов, а также превысил 50-дневную скользящую среднюю. Следующее сопротивление расположено на отметке 2850 пунктов, и при его преодолении откроется дорога для роста в район 3000 пунктов, считает Додонов.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, акции "Ростелекома" продолжили рост после публикации накануне лучших, чем ожидалось, финансовых результатов за II квартал 2025 года по МСФО, а также прогнозов руководства по выходу свободного денежного потока в "плюс" по итогам текущего года. Акции "Ростелекома" при этом до 12 августа включительно торгуются с дивидендами за 2024 год.

Западные фондовые площадки в среду показывают сдержанный оптимизм при сохранении как минимум краткосрочных рисков возвращения к продажам ввиду актуальности торговых потерь для крупнейших экономик мира, несмотря на заключение сделок с США. Индексы МосБиржи и РТС пока остаются ниже ближайших сопротивлений 2790 пунктов и 1100 пунктов соответственно, инвесторы ждут геополитических новостей, чтобы оценить риски введения вторичных санкций против стран-покупателей российской нефти, отмечает Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi отыграл падение и вышел в плюс на 0,1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,03-0,3%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-1%).

Розничные продажи в еврозоне в июне увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены скорректировались с локальных максимумов, но остались в "плюсе" - поддержку оказали данные Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $68,16 за баррель (+0,8% и -1,6% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,62 за баррель (+0,7% и -1,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Нефтяной рынок, уверенно поднимавшийся ранее в среду на ожиданиях решения президента США Дональда Трампа по санкциям для покупателей российской нефти, растерял часть роста после объявления Белым домом о новых пошлинах в отношении Индии и лишь частично восстановил его вслед за выходом данных о запасах.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Лензолото" (-21,9% и -21,7% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-14,7%), ПАО "Камчатскэнерго" (-6,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (-4%), ПАО "ИВА" (-3,6%).

Выручка производителя молочной упаковки "Ламбумиз" (-0,5%) по РСБУ во втором квартале этого года составила 734 млн рублей, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (727 млн рублей), сообщает компания. По сравнению с первым кварталом этого года рост составил 12%. Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 141 млн рублей против 152 млн рублей годом ранее. EBITDA по данным на 30 июня 2025 года снизилась до 490 млн рублей с 576 млн рублей на аналогичную дату прошлого года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-1,4%) (ДЭК, входит в группу "РусГидро") в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,233 млрд рублей, что на 33,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании. Выручка снизилась на 17% (до 68,731 млрд рублей), себестоимость - на 18,3% (до 63 млрд рублей). При этом коммерческие расходы компании увеличились на 23,8%, до 3,539 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "НПО "Наука" (+14,7%), ПАО "Наука-Связь" (+13,7%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+11,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+9,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+7,5%), ПАО "Южуралзолото" (+4,9%), "ОГК-2" (+3,8%), ПАО "Генетико" (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,78 млрд рублей (из них 5,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,77 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,23 млрд рублей на акции "Т-Технологии").