Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - сказал он.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - добавил он.

Завершившийся разговор Ушаков назвал "весьма полезным и конструктивным".

"Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал Ушаков.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что участвовал в переговорах.

"Совместно с помощником президента России Юрием Ушаковым принял участие во встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Конструктивный диалог Россия-США продолжается", - написал Дмитриев в Telegram.