В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Кремле завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Беседа продолжалась около трех часов.

Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года, в последний раз он приезжал в Москву 25 апреля и также был принят Путиным.