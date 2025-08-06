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Цены на нефть прибавляют более 1%, Brent торгуется у $68,4 за баррель

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 1% на торгах в среду после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов энергоносителей в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 по московскому времени составила $68,4 за баррель, что на $0,76 (1,12%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на $0,78 (1,2%), до $65,94 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Нефтяной рынок, уверенно поднимавшийся ранее в среду на ожиданиях решения президента США Дональда Трампа по санкциям для покупателей российской нефти, растерял часть роста после объявления Белым домом о новых пошлинах в отношении Индии и лишь частично восстановил его вслед за выходом данных о запасах.

Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% для Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения, говорится в указе президента США, опубликованном Белым домом.

"Есть ожидания, что Индия сократит закупки российской нефти, однако я не могу представить себе, что она откажется от них полностью с учетом того, насколько страна выигрывает от приобретения дешевой нефти в РФ", - отмечает аналитик Panmure Liberum Эшли Келти, слова которого приводит Reuters.

Brent WTI США Индия Дональд Трамп
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