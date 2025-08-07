Поиск

Siemens увеличил квартальную чистую прибыль на 5%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом прибыль его промышленных подразделений сократилась.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 2,24 млрд евро против 2,13 млрд евро годом ранее.

Базовая прибыль без учета инвестиционного бизнеса составила 2,78 евро на акцию против 2,66 евро годом ранее.

Прибыль промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - сократилась на 7%, до 2,82 млрд евро.

Выручка Siemens в минувшем квартале увеличилась на 3% - до 19,38 млрд евро. Объем заказов повысился на 25% - до 24,72 млрд евро. Органический рост выручки составил 5%, заказов - 28%.

Компания подтвердила собственный прогноз и по-прежнему планирует в 2025 фингоду нарастить выручку на 3-7% в органическом выражении.

